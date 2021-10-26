الحشد الشعبي يرفع 70 قنبلة من مخلفات “داعش” في نينوى

2021/10/26 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ تمكنت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، من رفع 70 قنبلة محلية الصنع من مخلفات فلول “داعش” الارهابي في ناحية برطلة بمحافظة نينوى.جاء ذلك خلال عملية نوعية محفوفة بالمخاطر نفذتها القوة بعد ورود بلاغات من المواطنين عن القنابل وخطورتها على السكان، حيث نجحت القوة برفع القنابل قرب مجمع الزهراء ضمن حدود قرية […]

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