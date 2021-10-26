خطة تتخيّل الميناء الأسطوري في أستراليا كحوض سباحة

2021/10/26 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت عمدة سيدني كلوفر مور خطة طموحة تتخيل الميناء الأسطوري للمدينة الأسترالية كحوض سباحة.

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