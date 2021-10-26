2021/10/26 | 10:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات العراق، مشيرة الى تساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

ظهرت المقالة الطقس ودرجات الحرارة..



توقعات بتساقط الأمطار أولاً على النور نيوز.

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