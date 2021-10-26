إستشهاد منتسب أمني اثر هجوم إرهابي على الفوج الثالث مغاوير بصلاح الدين

2021/10/26 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإستشهاد منتسب أمني إثر هجوم إرهابي على الفوج الثالث مغاوير في صلاح الدين.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة شنت هجوماً على الفوج الثالث مغاوير والذي ينتشر في منطقة عبود وزنجلي بقضاء طوز خورماتو (75 كم شرق محافظة صلاح الدين)".

وأضاف، أن "الهجوم المسلح اسفر عن استشهاد احد عناصر الفوج، فيما ردت القوات الأمنية على المسلحين الذين فروا إلى عمق الصحراء".

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