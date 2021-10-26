ارتفاع نفط البصرة الخفيف فوق الـ 85 دولارا

2021/10/26 | 10:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، ليسجل اعلى من 85 دولارا للبرميل.وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 52 سنتا وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.61% ليصل الى 85.11 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 1.71 دولارا او ما يعادل 2.18% ليصل الى 80.18 دولارا.وارتفعت جميع خامات منظمة اوبك وباسعار […]

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