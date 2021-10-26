في غياب الحاضنة العربية للمقاومة الفلسطينية - سعيد مضيه

2021/10/26 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه مع الدكتور إياد برغوتي في كتابه "تحرير الشرق"د.



إياد برغوثي : تحرير الشرق نحو امبراطورية شرقية ثقافيةالمؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى 2020 - 153 صفحةوبه ملحق " الوثيقة التأسيسية لمبادرة ‘مثقفون من أجل التغيير’ ".



يقصد المؤلف بمفهوم "الامبراطورية" تجمع طوعي لشعوب أقطار متجاورة، منطوياته الوعي بضرورة التحرر من التبعية وترسباتها في مجتمعات المنطقة.



يقارب الدكتور إي ......





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