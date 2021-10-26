الطيارة nited 93 ولم ينجو احد - هاله ابوليل

2021/10/26 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل فيلم يونايتد اير لاينز الرحلة 93 - قصة واقعية بقالب تخيّلي عنصري الدراما والإثارة والكذب في فيلم يونايتد اير لاينز الرحلة 93 ولم ينجو أحد في فيلم الطيارة يونايتد 93 United 93 الطائرة الوحيدة التي لم تصل لهدفها من بين الطائرات اللواتي ضربت برج التجارة العالمي وبرج البنتاغون سقطت وتحطمت بالقرب من شانكسفيل في بنسلفانيا في الساعة العاشرة , ولم لم ينجو أحد هذه الأخيرة تجعل كل اح ......





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