النزاهة تكشف مخالفات رافقت تجهيز مواد ومعاملات رُوِّجَت خلافاً للقانون

2021/10/26 | 10:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في ذي قار، من تنفيذ عمليَّـتي ضبطٍ في دوائر المحافظة، كاشفةً عن وجود مُخالفاتٍ في عمليَّة تجهيز موادّ، ومُعاملاتٍ رُوِّجَت خلافاً للقانون.وأوضحت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار،الذي انتقل إلى مديريَّة ماء المحافظة، تمكَّن …

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