ذي قار.. القبض على تسعة متهمين بإثارة النزاعات العشائرية

2021/10/26 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط عدد من الاسلحة وكمية من الاعتدة خلال عمليات التفتيش.

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