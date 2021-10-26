أولى موجات الأمطار تضرب موعدًا مع الأجواء في العراق

2021/10/26 | 10:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في ظل أجواء غير مستقرة، تتأثر البلاد بأولى حالات الموسم المطري في ظرف أيام قليلة، مع استمرار درجات الحرارة في معدلاتها.

وتوقع الراصد محمد الدوري في تدوينة، 26 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ تتأثر مناطق شمال ووسط البلاد بـ "حالة ضعيفة وقصيرة من عدم الاستقرار الجوي، عشية الجمعة المقبلة، مع فرص تساقط زخات مطر".

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ورجح الراصد، أنّ تتأثر البلاد "بأولى حالات الموسم المطري نهاية هذا الأسبوع، إثر تكاثف السحب الركامية الرعدية، كجزء من الأجواء غير المستقرة، مع برق ورعد أحيانًا".

وأوضح الدوري، أنّ "المناطق المرشحة لهطول الأمطار تشمل مدن الشمال الشرقي وشرقي العراق، إضافة إلى المنطقة الوسطى بالدرجة الأولى، مع تأثر محدود لمناطق الجنوبية والغربية وشمال غربي البلاد".

واستبعد الدوري، أنّ حدوث تغيير على مستوى درجات الحرارة لتستمر "الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا والباردة ليلاً"، مشيرًا إلى أنّ "حالة عدم الاستقرار تأتي بعد قرابة 15 يومًا من بداية الموسم المطري في العراق، والذي سنشهد في بداياته حالات ممطرة متباعدة وخريف دون المعدلات المناخية مطريًا باستثناء الحالات الجوية المتطرفة".

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