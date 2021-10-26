ديالى: انفجار عبوة ناسفة تودي بحياة عامل في منزل قيد الإنشاء

2021/10/26 | 10:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي عامل مصرعه، الثلاثاء، متأثراً بجروح أصيب بها، إثر انفجار عبوة ناسفة في موقع عمله بمحافظة ديالى.

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وقال مصدر محلي لـ "ناس" (26 تشرين الأول 2021)، إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل منزل قيد الإنشاء، في منطقة خان بني سعد ما أدى إلى مقتل عامل أثناء عمله داخل الموقع".

وأضاف المصدر أن "جثة المتوفى تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في ملابسات الحادث".

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