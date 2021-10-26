المرور العامة: قطع احد الطرق شمالي بغداد

2021/10/26 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن قطع طريق بشكل مؤقت شمالي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تشرين الاول 2021)، ان "قطعا جزئيا سيتم لشارع السدة الرابط بين الجزيرة السياحية وسيطرة الشعب الملغاة ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم الغد ولمدة ثلاثة ايام".

واضاف البيان، "سيكون القطع تام ابتداء من يوم الخميس مساء لغاية يوم السبت من اجل صيانة واكساء الطريق".

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