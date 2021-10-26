طقس متباين غدا.. ممطر في الوسطى والشمالية الخميس

2021/10/26 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد يوم غد الاربعاء طقسا متباينا ..ممطرا في الوسطى والشمالية الخميس بدرجات حرارة اعلى من 30 مئوية قليلا.وذكرت في بيان اليوم ان : طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاربعاء صحوا مصحوبا بغيوم متفرقة ، وتكون الرياح في الاقسام الغربية ..جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س وفي الاقسام الشرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س بمدى رؤية (8-10)كم .وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر على الاقسام الجبلية ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية(8-6)كم.وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحوا مصحوبا بغيوم متفرقة، و الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 12 مئوية والعظمى 32 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في ديالى 10 مئوية واعلاها في البصرة 19 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل والسليمانية 25 مئوية واعلاها في واسط وبابل 33 مئوية.ويكون الطقس يوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما جزئيا الى غائم مصحوبا بتساقط امطار بمناطق متفرقة .وفي الجنوبية صحو الى غائم جزئي.وتبقى درجات الحرارة على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق./انتهى3

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