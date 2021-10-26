أزمة سلاسل التوريد.. مليارات الدولارات

2021/10/26 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برز دليل واضح على أزمة سلسلة التوريد في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عبر عشرات سفن الحاويات العائمة خارج موانئ لوس أنجلوس ولونغ بيتش في انتظار تفريغ حمولتها.

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