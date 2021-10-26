انفوغراف: بدء تساقط الامطار في العراق يوم غد

2021/10/26 | 10:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط للأمطار بدءاً من الغد.

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