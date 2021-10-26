ائتلاف الوطنية يستنكر موقف مجلس الامن من الانتخابات العراقية عاداً الموقف جاء للاضرار بالعراق

2021/10/26 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي موقف مجلس الأمن من الانتخابات العراقية، والذي باركها وأيد نتائجها، عادا موقف المجلس منها جاء “للاضرار بالعراق”.وحسب بيان صادر من الائتلاف أنه “في الوقت الذي نؤكد على ضرورة قيام مفوضية الانتخابات للنظر بالطعون … Readmore

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