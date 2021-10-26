2021/10/26 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

عد مدرب نادي الميناء إحسان هادي، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة فريق بحجم القوة الجوية يعد مفترق طرق للاعبين وفرصة كبيرة لمصالحة الجماهير.

وقال هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكادر الفني عمل خلال اليومين الماضيين على معالجة الجانب النفسي والبدني وتصحيح بعض الأخطاء التي رافقت أداء الفريق خلال المباريات السابقة".

وتابع أن "مباراة الميناء ستكون مسنودة بالجماهير التي ستتواجد في الملعب لأول مرة بعد السماح لها بذلك"، مشيراً الى أن"غيابات الفريق لمباراة الجوية تتضمن اليمني ناصر محمدوه لالتحاقه بمنتخب بلاده الأولمبي واللاعب عباس ياس الذي التحق ايضا بمنتخبنا الأولمبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء: مواجهة الجوية فرصة للاعبينا لمصالحة الجماهير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء: مواجهة الجوية فرصة للاعبينا لمصالحة الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).