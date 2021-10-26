أسئلة جديدة حول علاقة أمريكا بمعهد ووهان لعلم الفيروسات.. هل ترتبط ببدء جائحة كورونا؟

2021/10/26 | 10:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا إنها مولت تجربة في ووهان عززت بشكل غير متوقع فيروسًا (ليس كوفيد-19) في الفئران.المزيد لدى مراسلة CNN، كريستين هولمز.

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