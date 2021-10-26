مسلحون يقتلون منتسباً في الناصرية

2021/10/26 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل منتسب في وزارة الدفاع اثر هجةم مسلح ضمن ناحية العكيكة في الناصرية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فحتوا نيران اسلحتهم باتجاه منتسب في وزارة الدفاع ضمن ناحية العكيكة في الناصرية مااسفر عن مقتله في الحال".

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