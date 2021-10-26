الصين.. فرض الإغلاق التام على مدينة لانتشو لاحتواء فيروس كورونا

2021/10/26 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الصين، اليوم الثلاثاء، إغلاقا

عاما على مدينة يبلغ عدد سكانها أربعة

ملايين نسمة، في محاولة لاحتواء فيروس

كورونا.

ووضعت الحكومة الصينية مدينة لانتشو

الواقعة شمال غرب البلاد قيد الإغلاق ،

لوقع الار

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