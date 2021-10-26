التربية: لا قيود تفرض بشأن ارتداء الزي المدرسي

2021/10/26 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معَ قرب العام الدراسي الجديد بداية

الشهر المقبل، تعج الاسواق المحلية

بالزي المدرسي في ظل اقبال واسع من قبل

الاهالي على شرائه بعد اعلان الدوام

الحضوري، بالتزامن مع ذلك، اكدت وزارة

التربية التعامل بكل م

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