الصحة: موجات كورونا استنزفت نظامنا الصحي ونحذر من الرابعة

2021/10/26 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالتْ وزارة الصحة ان دخول السلالة

الرابعة لكورونا، ستشكل تحديا كبيرا

وعبئا ثقيلا على النظام الصحي للبلاد

الذي استنزفت موارده وخدماته خلال

الموجات السابقة، داعية الى اتخاذ

اجراءات احترازية مشددة مع الا

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