إنطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش جنوبي بعقوبة

2021/10/26 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي في قاطع ناحية بهرز جنوبي بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "العملية تشمل مناطق اطراف الناحية وقرى الجعافرة وحقول الدواجن".

وأوضح، ان "العملية تجري من محوريين باسناد من افواج الطورى وفرق مكافحة المتفجرات".

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