2021/10/26 | 10:45 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rVEcJ6TCKnU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماحكم بيع الدولار بالدينار بطريقة الاجل .. تابع رد السيد رشيد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماحكم بيع الدولار بالدينار بطريقة الاجل .. تابع رد السيد رشيد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).