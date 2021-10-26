واتساب سيتوقف عن الهواتف القديمة

2021/10/26 | 10:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على الهواتف القديمة والتى تصل لأكثر من 50 طرازا، بما في ذلك بعض هواتف أيفون بعد أيام قليلة، وتحديدا في 1 نوفمبر المقبل، حيث أكد واتساب المملوك لشركة فيس بوك أنه سيتوقف عن دعم هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم اعتبارًا من 1 نوفمب...

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