2021/10/26 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.وانخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تتراجع إلى المنطقة الحمراء المركز الخبري الوطني.

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