مجلس الوزراء يعدل أحد قراراته بشأن المدينة الرياضية المُهداة مـن السعودية

2021/10/26 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت أمانة مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن المجلس عدل أحد قراراته بشأن المدينة الرياضية المُهداة مـن الملـك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وذكرت الأمانة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

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