اسعار النفط تتراجع بعد صعود مستمر بسبب الطلب القوي للولايات المتحدة اكبر مستهلك للنفط في العالم

2021/10/26 | 10:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.55 دولار للبرميل، بعد إغلاقها … Readmore

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