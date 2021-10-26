مسؤول في وزارة الصحة يحذر من الاختلاط بمواطني كردستان

2021/10/26 | 11:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعت وزارة الصحة، الثلاثاء، إلى عدم الاختلاط بمواطني إقليم كردستان الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا لمؤشرات الجائحة.

وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة هيثم العبيدي في تصريح، إنّ "العراق خرج من الموجة الثالثة وقد استنزف كميات هائلة من الموارد المخصصة للوزارة ومراكز العزل والخدمات الصحية للمواطنين"، مبينًا أنّ "دخول السلالة الرابعة، سيشكل تحديًا كبيرًا وعبئًا ثقيلاً على النظام الصحي للبلاد".

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وأضاف العبيدي، أنّ "إقليم كردستان ولاسيما السليمانية، يشهد حاليًا ارتفاعا كبيرًا بأعداد الإصابات، كون العالم ما زال يعيش موجات الجائحة المختلفة، وبانتشار سريع"، مشيرًا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة كتقليل حركة المواطنين من وإلى الإقليم، وعدم الاختلاط في بغداد وبقية المحافظات، بمواطني الإقليم".

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