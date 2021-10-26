الصدر عن الحكومة المقبلة: القانون سيكون الحاكم لا الاهواء والنزوات الشخصية

2021/10/26 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن ملامح الحكومة المقبلة، مؤكدا ان سياستنا المستقبلية "التعامل بحزم وفق القانون".

وذكر الصدر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (26 تشرين الأول 2021)، أن "سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون كالتعدّي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة والمخالفات المرورية وإطلاق العيارات النارية في أي من المناسبات أو قطع الشوارع في الاحتفالات أو في ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية وغيرها أو في تعاطي الرشوة أو التعدي على الكوادر التعليمية والطبية وما شاكل ذلك أو إصدار الشهادات المزورة أو رفع الأسعار والإحتكار أو الإستيلاء على الأراضي أو بيوت الأقليات والبناء العشوائي أو استعمال مواقع التواصل الإجتماعي في الإبتزاز والخطف والتهديد وما الى غير ذلك".

واضاف، انه "وكذا التجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان أو التحرش والاعتداءات الجنسية أو العنف الأسري أو تعاطي المخدرات أو التعدي على السيطرات الأمنية والمرورية وعدم الإلتزام بقواعدها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعصابات التسول وغيرها من الممنوعات".

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