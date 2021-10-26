2021/10/26 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في عمليات امن ديالى، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على منزل قيد الانشاء مما ادى الى مصرع احد العمال الذي كان يعمل فيه بقضاء بعقوبة.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (26 تشرين الاول 2021)، ان "عبوة ناسفة انفجرت في قضاء بعقوبة - منطقة كاطون الرازي على منزل قيد الانشاء مما ادى الى مصرع احد العمال الذي كان يعمل في المنزل وهو (محمد عبد الرضا مطلك العزاوي) تولد 1998 من ناحية خان بني سعد".

واضاف، ان "الدار يعود الى المواطن (عزت عبد موسى الدهلكي)، ولم يعرف اسباب الاستهداف الى الان"، لافتا الى ان "صاحب الدار أقام دعوى قضائية ضد اثنين من المشتبه بهم في مركز شرطة العثمانية".

واوضح المصدر ، انه "تم نقل الجثة الى قسم الطب العدلي من قبل القوة الماسكة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامل يلقي حتفه اثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامل يلقي حتفه اثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).