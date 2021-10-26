الصدر مغرداً: على الحكومة المقبلة توفير العيش الرغيد ، وعلى الشعب التعاون في اقرار القانون وعدم التعالي عليه والالتزام به /موسع

2021/10/26 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الحكومة المقبلة ، الى توفير العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة بلا فرق بين انتماء وآخر ، فيما دعا من جهة أخرى ، الشعب الى التعاون مع الحكومة في إقرار القانون وعدم التعالي عليه والالتزام به.وقال في تغريدة:" على الحكومة المقبلة توفير العيش الرغيد والكرامة للشعب كافة بلا فرق بين انتماء وآخر إلا من حيث الحاجة.وهذا سيكون مقدمة لاندثار الكثير من الآفات المجتمعية الممنوعة والتي تصدر من المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الحزبي أو ما شاكل ذلك.وهذا يحتاج أيضاً الى تعاون الشعب مع الحكومة في إقرار القانون وعدم التعالي عليه والالتزام به، بل ويحتاج التعدي على القوانين من المواطنين الى تفعيل العقوبات..وتابع :" فكما اننا نريد الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة وجها حسنا لتطبيق القانون، فعلى المواطن الالتزام به أيضاً.ولذا فإن سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون كالتعدي على أنابيب الماء أو أسلاك الكهرباء أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة والمخالفات المرورية وإطلاق العيارات النارية في أي من المناسبات أو قطع الشوارع في الاحتفالات أو في ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية وغيرها أو في تعاطي الرشوة أو التعدي على الكوادر التعليمية والطبية وما شاكل ذلك أو إصدار الشهادات المزورة أو رفع الأسعار والإحتكار أو الإستيلاء على الأراضي أو بيوت الأقليات والبناء العشوائي أو استعمال مواقع التواصل الإجتماعي في الإبتزاز والخطف والتهديد وما الى غير ذلك وكذا التجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان أو التحرش والاعتداءات الجنسية أو العنف الأسري أو تعاطي المخدرات أو التعدي على السيطرات الأمنية والمرورية وعدم الإلتزام بقواعدها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعصابات التسول وغيرها من الممنوعات..وقال ان" كل ذلك لفرض القانون على المسؤول أولاً وعلى المواطن أيضاً ليكون العراق عراقاً خالياً من الجرائم والذنوب ليرضى عنا الله وليكون القانون هو الحاكم لا الأهواء والنزوات والتصرفات الشخصية..والله ولي التوفيق./انتهى.

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