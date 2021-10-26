إنقاذ 35 من طالبي اللجوء غربي تركيا

2021/10/26 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أنقذت فرق خفر السواحل التركية اليوم الثلاثاء 35 من طالبي اللجوء في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية جناق قلعة غربي تركيا .وذكر بيان لادارة خفر السواحل أنه تم إنقاذ طالبي اللجوء قبالة قضاء "أيوجيك" التابع لولاية جناق قلعة بعد تلقي خفر السواحل طلب مساعدة منهم.وأشار البيان إلى أن طالبي اللجوء كانوا على متن قارب مطاطي، متجهين نحو جزيرة "ميديلّي" اليونانية، وأن محرك القارب تعرض لعطل مفاجئ.ونقلت السطات التركية المهاجرين إلى البر قبل تسليمهم إلى إدارة الهجرة بالولاية ./انتهى

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