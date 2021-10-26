2021/10/26 | 11:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعة تعيد تأهيـل خـط الخياطـة فـي معمـل سجـاد بغـداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 11:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تعيد تأهيـل خـط الخياطـة فـي معمـل سجـاد بغـداد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تعيد تأهيـل خـط الخياطـة فـي معمـل سجـاد بغـداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).