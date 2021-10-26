رئاسة الجمهورية تكشف مصير قانون استرداد عائدات الفساد

2021/10/26 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، اليوم الثلاثاء، مصير قانون استرداد عائدات الفساد، فيما وجه دعوة للبرلمان المقبل.وقال الزيدي في حديث صحافي، إن “قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة […]

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