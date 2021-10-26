2021/10/26 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي في قاطع ناحية بهرز جنوبي بعقوبة.وقال المصدر في حديث صحافي، ان “العملية تشمل مناطق اطراف الناحية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية عسكرية واسعة ضد داعش جنوبي بعقوبة المركز الخبري الوطني.

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