الصدر: سياستنا المستقبلية التعامل بحزم وفق القانون

2021/10/26 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان السياسة المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون، مؤكدا ان على الحكومة توفير العيش الرغيد للشعب دون تفريق بين إنتماء وآخر.

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