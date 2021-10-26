وفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق

2021/10/26 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد توفي الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، روه تيه-وو، عن عمر ناهز 88 عاما.وذكرت وكالة “يونهاب”، إن روه تيه-وو كان قد تولى الرئاسة في كوريا الجنوبية من الفترة الممتدة بين عام 1988، و1993.ويعد من قدامى المحاربين الذين لعبوا دورا محوريا ومثيرا للجدل في الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية من حكم الزعماء المستبدين.

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