رئاسة الجمهورية تحدد مصير قانون إسترداد عائدات الفساد

2021/10/26 | 11:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مصير قانون إسترداد عائدات الفساد، فيما وجهت دعوة لمجلس النواب المقبل.وقال مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي لوكالة الأنباء العراقية، إن”قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون”.

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