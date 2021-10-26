السعودية تستضيف كأس مارادونا تكريمًا للاسطورة.. مباراة بين برشلونة وبوكاجونيورز

2021/10/26 | 11:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أنه يعتزم خوض مباراة ودية تكريماً لمواطنه الراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، بمواجهة برشلونة الإسباني، في السعودية يوم الـ14 من كانون الأول المقبل.

وذكر النادي في بيان له أنها “ستكون المرة الأولى التي يتقابل فيها الناديان، حيث لعب (في صفوفهما) دييغو، في هذه الدولة”، مشيراً الى أن “طريقة الاحتفال ستكون بإرث محبوب (الجماهير) الذي توفى في 25 تشرين الثاني 2020”.

وستقام المباراة الودية، التي أطلق عليها “كأس مارادونا” في العاصمة السعودية الرياض، على ملعب مرسول بارك الذي يتسع لـ25 ألف متفرج.

وارتدى مارادونا قميص فريق بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له خلال مسيرته الطويلة.

ولعب مارادونا أيضًا بألوان نادي الـ”بلاوغرانا” لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.

وتوفى ماردونا المتوج بلقب مونديال المكسيك عام 1986، وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، عن 60 عاماً، متأثراً بنوبة قلبية، بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ، إثر تعرضه لجلطة دموية.

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