"أوراق فيسبوك" وجلسة استماع في لندن.. عملاق التكنولوجيا يواجه "أسوأ أزماته"

2021/10/26 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه موقع فيسبوك "أسوأ أزماته على الإطلاق"، ويكافح سيلا من "الأخبار السيئة"، ويفتقر للمدافعين في جلسات بالكونغرس حول تسريبات داخلية من موظفين سابقين، وفقا لمجلة "بوليتيكو".

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