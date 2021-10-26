2021/10/26 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفذ الحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب مدينة الموصل في محافظة نينوى.وقال بيان للحشد ، تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان “الحشد الشعبي والجيش نفذا عملية أمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية جنوبي الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).