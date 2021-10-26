واشنطن ترحب ببيان مجلس الامن الدولي بشأن الانتخابات العراقية وتدين بشدة تهديدات العنف

2021/10/26 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ترحيب الولايات المتحدة ببيان مجلس الأمن بشأن الأنتخابات العراقية، فيما أدانت تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة، والمفوضية العليا المستقلة.وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة الأمريكية “ترحب بالبيان الصادر عن مجلس … Readmore

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