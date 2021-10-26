الاطاحة بأحد الإرهابيين ورفع رمانة يدوية في بغداد (صور)

2021/10/26 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الثلاثاء، الاطاحة بأحد الإرهابيين

ورفع رمانة يدوية جنوبي بغداد.

القيادة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الأجهزة الأمنية

والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في

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