بمشاركة العشرات من طلبتها.. العتبة الحسينية تطلق النسخة الثالثة من مسابقتها القرآنية في إندونيسيا

2021/10/26 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز التبليغ القرآني الدولي في

العتبة الحسينية المقدسة وعبر كوادر

فرعه في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا"

المسابقة القرآنية السنوية الثالثة

الخاصة بتلاوة وحفظ القرآن الكريم.

وقال مدير الفروع العالم

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