2021/10/26 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن العثور على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في محافظة الانبار.

وقال رسول في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية، عثرت خلالها قوة من فرقة المشاة العاشرة ضمن قيادة عمليات الانبار على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش الارهابي في قضاء الكرمة – منطقة (الشهابي الثانية)".

وأضاف، ان "الكدس يحتوي على 250 مقذوف حربي، وعبوة على شكل صفيحة معدنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كدس للعبوات الناسفة في قضاء الكرمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على كدس للعبوات الناسفة في قضاء الكرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).