الحشد والجيش ينفذان عملية امنية بصحراء الحضر جنوب الموصل

2021/10/26 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفذ الحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقال بيان للحشد ، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحشد الشعبي والجيش نفذا عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل، حيث اشترك في العملية اللواء 44 و25 والكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع ومفارز مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي وقوة من الفرقة 15 للجيش العراقي".

وأضاف، ان "العملية تهدف ملاحقة فلول داعش وتأمين الصحراء من تسلل الإرهابيين".

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