طيران الجيش ينفذ تمرين خاص بالبحث وإنقاذ الاشخاص من الفيضانات والسيول

2021/10/26 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفذ طيران الجيش، اليوم الثلاثاء، تمرين خاصة بالبحث وإنقاذ الاشخاص من الفيضانات والسيول.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قاعدة طيران الجيش الرابعة نفذت تمرين نسر السلام حيث يعتبر هذا التمرين من التمارين التعبوية الخاصة بالبحث وإنقاذ الاشخاص من الفيضانات والسيول".

واضاف انه "تم تنفيذ التمرين باشتراك وحدات القاعدة جناح الطيران مقر الجناح وسرب ٢٢ وحدة الاتصالات وبالتعاون مع المستوصف الطبي في القاعدة".

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