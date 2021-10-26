2021/10/26 | 11:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي بكمين محكم في منطقة المنصور غرب العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقاه “المركز الخبري الوطني”،”تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعتقل إرهابي في المنصور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعتقل إرهابي في المنصور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعتقل إرهابي في المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).