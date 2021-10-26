2021/10/26 | 11:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e5Grphd9wKY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأكتئاب الموسومي وتأثيره على زيادة او نزول الوزن.. تحدثنا اخصائية التغذية- ميرا زهران) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأكتئاب الموسومي وتأثيره على زيادة او نزول الوزن.. تحدثنا اخصائية التغذية- ميرا زهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).